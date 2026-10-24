Manodopera fantasma e cibi senza tracciabilità, chiuso un agriturismo nel catanzarese

Lavoratori completamente in nero e cibo privo di tracciabilità conservato nelle celle frigorifere. È il bilancio di un controllo mirato che ha portato alla chiusura immediata di un agriturismo a Cortale, nel Catanzarese.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri, affiancati dagli specialisti dell’Ispettorato del Lavoro e del Nas. Nel corso delle verifiche all’interno della struttura, i militari e gli ispettori hanno sorpreso ben cinque dipendenti intenti a lavorare ma del tutto sprovvisti di regolare contratto d’assunzione e delle relative tutele assicurative.

L’impiego della manodopera irregolare ha fatto scattare l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre a una sanzione amministrativa di 22.000 euro. Gravi irregolarità sono emerse anche sul fronte della sicurezza alimentare.

Gli uomini del Nas hanno infatti individuato e posto sotto sequestro quasi quaranta chilogrammi di prodotti alimentari, conservati in violazione delle norme igienico-sanitarie o del tutto privi delle etichette necessarie a certificarne la provenienza.

Una gestione non trasparente della cucina e delle dispense che ha comportato un’ulteriore stangata economica a carico della proprietà.