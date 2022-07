Manoela di The Voice non sapeva di essere incinta e partorisce in Calabria. “Credeva a una colica”

Si chiama Manoela Fortuna, ha 28 anni ed è una cantante brasiliana di 28 anni che è conosciuta soprattutto nella sua terra natia, dato che ha partecipato al talent show ‘The Voice Brasil’. È la notizia più letta in Brasile: l’artista non sapeva di essere incinta e ha dato alla luce una bimba in Calabria, a Vibo Valentia.

La piccola si chiama Esperanza. La notizia è stata lanciata per prima da TgCom, che ha poi raccolto le parole di Gaetano Caracciolo, amico musicista della cantante: “Sembrava un po’ ingrassata, ha accusato dolori addominali e credeva fosse una colica”.

A TgCom, l’amico di Manoela Fortuna ha fatto sapere che “è stato uno shock per tutti”. Intanto, il papà della bambina è stato informato: “Sta arrivando dal Brasile”.

Manoela Fortuna aveva cominciato da diverso tempo a prendere antidolorifici perché i dolori si stavano facendo più intensi, poi però nelle ultime 24 ore le condizioni erano peggiorate, da qui l’idea di rivolgersi a un ospedale tramite l’aiuto proprio degli amici che l’avevano trovata a terra con perdite di sangue.

Non c’era nessun problema addominale, erano cominciate le doglie. Caricata in ospedale, i medici della struttura hanno subito capito che Manoela Fortuna stava avendo delle contrazioni. Poche ore dopo, la nascita della bambina: la neonata, chiamata appunto Esperanza, sta bene e pesa 2.450 chilogrammi. Si è detto che la cantante avrebbe voluto chiamare la figlia con i nomi delle ostetriche, Antonella e Rita, poi però ha deciso per Esperanza.