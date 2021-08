Mare sporco, il Codacons presenta un esposto in Procura: «Basta con gli inviti all’omertà»

Addio bagno, tutti a riva ad ammirare uno spettacolo vergognosamente triste.

Ora arriverà l’esperto di turno a spiegarci che si tratta di una normalissima fioritura dei carciofi di mare o dell’impollinazione dell’albero della cuccagna.

Hanno ridotto il mare, come una gigantesca pattumiera, per scaricare tutto ciò che i depuratori non riescono a depurare – sostiene Francesco Di Lieto – oltre a farlo diventare il terminale di tutti gli scarichi abusivi.

Una “buona pratica” che oggi è drammaticamente sotto gli occhi di tutti.

Ma guai a parlare di inquinamento.

Si correrebbe il rischio di indispettire l’assessore Orsomarso, i sindaci e le folte schiere di osannanti e disinteressati sostenitori.

Per questo motivo, non volendo nasconderci dietro il “polline” o le “alghe”, e per non urtare la suscettibilità di molti portatori di fascia, le definiremo cicale.

Anche se, a differenza di queste ultime, queste bizzarre bollicine non preannunciano una giornata particolarmente afosa, ma costituiscono un subliminale invito ad uscire dall’acqua e rimanere in attesa che passi presto a “nuttata”.

In fondo le nostre “cicale” hanno un sapore mistico, al pari delle madonne piangenti.

Come quelle che vediamo sorridenti in televisione, munite di fascia tricolore, salutare i bagnanti.

Quelle che si alterano quando qualcuno denuncia e che si voltano dall’altra parte quando la cacca galleggia.

Quelle che sostengono come sia meglio ignorare: suvvia solo d’estate si notano le cicale, d’inverno vige il principio “occhio non vede, cuore non duole”.

Cari Sindaci, è ora di finirla con questi inviti all’omertà: denunciare non equivale a denigrare.

Offende il territorio chi scarica le porcherie che oggi galleggiavano beatamente nelle acque del mare; offende il territorio chi chiude gli occhi sui depuratori inefficienti e sugli scarichi abusivi…non chi denuncia.

E poiché non vogliamo andare a Iesolo o a Riccione, così come gentilmente ci invitavano a fare, quando si osa protestare, abbiamo deciso di chiedere l’intervento della Procura della Repubblica.

L’associazione ha depositato questa mattina un esposto corredato da numerose foto e da un video, per chiedere una verifica delle condizioni di efficenza di tutti i depuratori della costa oltre ad una verifica circa la presenza di scarichi abusivi che distruggono le indubbie bellezze della nostra regione.