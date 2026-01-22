Mareggiate a Davoli: Lungomare danneggiato e interdetto al transito

Il maltempo e la forza distruttrice del mare tornano a colpire la costa ionica, lasciando segni profondi sul territorio. Nelle ultime ore, il Comune di Davoli ha emesso un’ordinanza urgente di interdizione totale di un tratto del lungomare cittadino, a causa dei gravi danni riportati in seguito alle recenti mareggiate.

L’area interessata

​Il provvedimento riguarda specificamente il tratto compreso tra lo stabilimento balneare Lido “Chiringuito” e il Lido “Golden”. In quest’area, la forza delle onde ha compromesso la stabilità della struttura stradale e dei percorsi pedonali, rendendo il passaggio estremamente pericoloso.

Il provvedimento: stop a veicoli e pedoni

​L’ordinanza parla chiaro: è vietato non solo il transito dei veicoli, ma anche lo stazionamento e il passaggio dei pedoni. La decisione si è resa necessaria dopo i rilievi tecnici che hanno evidenziato un grave danneggiamento della zona, con rischi concreti per la pubblica incolumità.

Il pericolo principale è legato a possibili cedimenti strutturali del suolo o della pavimentazione, che potrebbero mettere a rischio chiunque si avventuri nel tratto transennato, anche solo per una passeggiata.

​”La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità,” fanno sapere dalle autorità locali. “L’area resterà chiusa finché non saranno ripristinate le condizioni minime di sicurezza.”

Monitoraggio e interventi

​Il Comune invita la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto della segnaletica di cantiere e dei blocchi stradali posizionati sul posto. Al momento sono in corso valutazioni più approfondite per quantificare l’entità dei danni e pianificare gli interventi di ripristino necessari a restituire il lungomare alla comunità.