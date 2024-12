Maresciallo calabrese di 46 anni muore in Bulgaria, era in missione

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto ha espresso “il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa, nella notte, del 1° maresciallo dell’Esercito Francesco Branca (46 anni di Reggio Calabria in servizio ad Anzio), impegnato in missione a Novo Selo, in Bulgaria. Un ideale abbraccio e sentita vicinanza ai suoi familiari, amici e colleghi in questo momento di grande dolore“. Il messaggio del ministro è apparso su X.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha dichiarato “Ho appreso con profondo dolore dell’improvvisa morte del 1° maresciallo dell’Esercito Francesco Branca, impegnato in missione a Novo Selo, in Bulgaria”.

Dalla Calabria il messaggio del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso: “Esprimo sentimenti di cordoglio e solidarietà ai familiari del 1° maresciallo dell’esercito impegnato in missione a Novo Selo in Bulgaria e improvvisamente scomparso. Francesco Branca era un tecnico di valore e un valente esponente dell’Esercito italiano, nonché un figlio di Calabria nato e cresciuto nella città dello Stretto”.

L’USMIA Esercito ha espresso il proprio cordoglio, definendo Branca una colonna portante delle missioni dell’Esercito: “Un servitore dello Stato, un esempio di dedizione e professionalità. La sua morte è un duro colpo per tutti noi. Ci uniamo al messaggio di cordoglio espresso dalla Difesa e dal Ministro Guido Crosetto, sottolineando il valore e il sacrificio di tutti coloro che, come il Maresciallo Branca, svolgono il proprio servizio con dedizione e senso del dovere, anche lontano dalla patria”.

“La scomparsa del 1° Maresciallo Branca è un duro colpo per l’Esercito Italiano e per i tanti che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco. USMIA Esercito rinnova il proprio impegno nel supportare i militari e le loro famiglie, specialmente nei momenti più difficili”.