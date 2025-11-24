Mariano e la malattia rara, la Regione interviene: predisposto il trasporto aereo in attesa del ricovero

La Regione Calabria si mobilita per sostenere la famiglia di Mariano, il giovane affetto da una malattia rara che necessita di un trasferimento urgente verso una struttura specializzata.

L’assessore regionale alla Sanità, Straface, ha annunciato che è già stato predisposto un trasporto aereo sanitario, in attesa della definizione ufficiale delle date del ricovero.

«La modalità di trasferimento potrà essere attivata non appena avremo conferma dalla struttura che accoglierà Mariano», ha spiegato Straface, sottolineando come l’ente regionale stia seguendo da vicino l’evolversi della situazione.

«I contatti con la famiglia sono costanti, al fine di garantire un supporto continuo e un coordinamento puntuale in ogni fase di questo delicato percorso».

Nel frattempo, amici, parenti e cittadini hanno dato vita a una raccolta fondi per contribuire alle spese mediche e logistiche connesse al trasferimento e alla degenza.

L’iniziativa, diffusa rapidamente anche attraverso i social, sta riscuotendo grande partecipazione, segno della solidarietà che la comunità sta manifestando nei confronti del giovane e dei suoi cari.

L’obiettivo ora è ottenere quanto prima la data ufficiale del ricovero, così da procedere immediatamente con l’organizzazione del volo sanitario. La Regione, ha assicurato Straface, rimarrà al fianco della famiglia fino alla completa definizione del percorso assistenziale.