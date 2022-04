Marijuana pronta per essere spacciata, 37enne arrestato dai carabinieri di Soverato

Nel corso di una più fitta rete di controlli stradali predisposti intorno a Soverato dai Carabinieri della locale Compagnia, un 37enne della zona è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, nella serata di sabato, il giovane, fermato alla guida di un veicolo, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” per complessivi 26,74 grammi, suddivisa in tre dosi ed occultata in parte nelle tasche dei pantaloni indossati e nel vano portaoggetti del mezzo condotto, nonché della somma contante di 100 euro.

Speditivi accertamenti hanno portato alla successiva perquisizione domiciliare dell’abitazione, ove sono stati rinvenuti ulteriori 40,07 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, suddivisa in dosi, un bilancino elettronico di precisione e la somma contante di 2.105 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio, tutto nascosto in un mobile dispensa, tutto sequestrato.

Su disposizione della Procura della Repubblica, il giovane è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Catanzaro.