Marinatale: alla quindicesima edizione… la magia del Natale nel quartiere marinaro di Catanzaro

Catanzaro- Si rinnova anche quest’anno la magia del Natale nel quartiere marinaro. Il Parco Gaslini il prossimo lunedì 8 dicembre dalle ore 16:30 in poi, sarà il teatro dell’evento diventato ormai una bellissima consuetudine che apre le festività natalizie nel quartiere marinaro della città: MARINATALE: una manifestazione (ideata nel 2010 da Antonio Ursino e Francesco Iaconantonio) che da ben 15 anni, scalda il cuore dei cittadini risvegliando l’Anima Natalizia che risiede in ciascuno di noi..

Anche in questa edizione, organizzata, come sempre, dall’Associazione “Seaside Cultura” presieduta da Antonio Ursino (instancabile promotore di iniziative importanti e prestigiose per il quartiere e l’intera città dal 2010), sotto l’attenta e navigata direzione artistica di Francesco Iaconantonio con il progetto grafico di Giovanni Audino, la collaborazione di Casa Gaslini e dell’Associazione “La Sfinge, il Parco Gaslini si trasformerà in un immenso villaggio natalizio dove grandi e piccini si ritroveranno catapultati in un vero e proprio spettacolo, un percorso in cui si concretizza il fascino del Natale attraverso varie forme di arte ed intrattenimento: Animazioni e spettacoli per bambini, musica, canto, danza, artigianato ed hobbismo creativo, esposizioni di presepi artigianali e di pittura estemporanea..

La kermesse è animata inoltre da uno spirito di beneficenza e grande solidarietà

infatti MariNatale (grazie ai vari protocolli d’intesa con fondazioni enti e associazioni solidali firmati e fortemente voluti da Antonio Ursino) ha prestato da sempre attenzione nei confronti di queste tematiche importanti, anche attraverso il supporto alla fondazione Telethon con la vendita dei cuori di cioccolato il cui ricavato viene devoluto per aiutare la ricerca allo scopo di salvare la vita dei bambini affetti da malattie genetiche rare.

All’interno della manifestazione, oltre a Telethon, saranno presenti anche gli stand di Fondazione Città solidale con la vendita di stelle di natale “Stelle solidali 2025” per aiutare famiglie in difficoltà, giovani e anziani fragili e il “Mercatino dei giocattoli solidali” il cui ricavato sarà devoluto ai bambini meno fortunati con la speranza di riuscire a far vivere loro un Natale più sereno.

Il programma della manifestazione sarà come sempre ricco e variegato, di seguito l’illustrazione dettagliata: