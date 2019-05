Mario Caligiuri e Chiara Giordano dialogano sulla bellezza a Scolacium

In attesa del lancio del cartellone della diciannovesima di ARMONIE D’ARTE FESTIVAL che sarà presentato il prossimo 30 maggio alle 11.30 alla Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, la Fondazione Armonie d’Arte continua la sua instancabile attività di valorizzazione del Parco archeologico di Scolacium di Borgia (Cz). Infatti, oltre al notissimo e apprezzatissimo Festival, la Fondazione, nel suo ruolo di Concessionario dei cosiddetti servizi aggiuntivi (biglietteria, visite, laboratori, book shop e così via) con un progetto a tutto campo per far esplodere tutte le potenzialità di questo parco di straordinario valore monumentale e paesaggistico, da quest’estate lancia un nuovo, più intenso e strutturato percorso di animazione culturale: LE QUATTRO STAGIONI DI SCOLACIUM.

Seguendo proprio quelle dell’anno, ogni stagione sarà prioritariamente connotata da una diversa tipologia di attività di intrattenimento culturale: Primavera/natura, paesaggio, incontri; Estate/experience, performance ed eventi; Autunno/laboratori, formazione, confronti; Inverno/caminetti culturali e salotti artistici. Con soddisfazione il presidente della Fondazione, Chiara Giordano, dichiara: << pian piano ci farà piacere farvi scoprire un mondo di bellezza tra storia, miti, arte, letteratura, enogastronomia, natura, paesaggio, attraverso performance, laboratori, incontri e dibattiti, mostre, degustazioni e molto altro, con tante persone creative che vi faranno sognare! Non faremo inaugurazioni e proclami roboanti ma un’attività di qualità, continua, confidenziale, per ogni età e inclinazione, tutta da vivere insieme! Anche la grafica che ci accompagnerà è fresca e allegra, molto riconoscibile; siamo sul web e ovviamente al Parco ogni giorno, con passione ed entusiasmo, ospitando eccellenze regionali e personaggi nazionali, giovani in formazione e meno giovani che abbiano voglia di dare un contributo, e naturalmente con il nostro staff che stiamo selezionando e formando in modo sempre più competitivo, anche per sostenere il Ministero affinchè Scolacium sia un Bene sempre più conosciuto, amato, condiviso, nella quotidianità di tutti!>>.

Proprio quindi al Parco Scolacium, sabato 25 maggio alle ore 18.00 un appuntamento di quelli che sicuramente lasciano affascinati: il format “Dialoghi sulla Bellezza“, pensato dalla illuminata intelligenza di Mario Caligiuri ordinario di Pedagogia della Comunicazione e direttore del Master di Intelligence all’Università della Calabria, attivissimo sui media di mezzo mondo, partendo dal suo nuovo libro “Calabria, anima mundi”, sarà sviluppato con una chiacchierata serrata tra il brillante Professore e la vulcanica musicista e manager Chiara Giordano la cui ricca verve culturale è sempre garanzia di vivacità e foriera di opportunità interessanti e coinvolgenti per il pubblico tutto, qui invitato ad intervenire. La voce intensa dell’attore Alberto Micelotta, invece, darà corpo al reading di alcune pagine del libro. C’è da scommettere che sarà un piacevole e stimolante pomeriggio da ricordare. Ingresso libero. E c’è da scommettere anche che l’imminente presentazione a Roma di Armonie d’Arte Festival sarà l’ennesimo exploit di una realtà di profilo internazionale che ormai rende onore alla Calabria tutta.