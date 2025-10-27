Mario Gregoraci, padre di Elisabetta, denunciato dall’ex compagna

Un servizio toccante e controverso andato in onda ieri sera, domenica 26 ottobre, a “Le Iene” ha riacceso i riflettori su una vicenda di presunta violenza domestica che coinvolge Mario Gregoraci, padre delle note showgirl Elisabetta e Marzia Gregoraci.

Al centro della denuncia, Rosita Gentile, che ha raccontato dodici anni di relazione segnati da maltrattamenti e vessazioni, culminati in una denuncia sporta nel luglio del 2024.

La Denuncia e la Prova Video

​Rosita Gentile, compagna di Mario Gregoraci per dodici anni, ha deciso di rompere il silenzio solo dopo aver filmato l’ultima aggressione e aver avuto dei testimoni.

Ai microfoni del programma di Italia1, la donna ha ripercorso la relazione, descrivendo un uomo possessivo che, col tempo, avrebbe sfogato su di lei le tensioni familiari, in particolare quelle legate ai rapporti con le figlie.

​Il Conflitto con le Sorelle Gregoraci

​Il nucleo centrale del racconto della Gentile è l’assunto, più volte ribadito, che Elisabetta e Marzia Gregoraci non avrebbero mai accettato la loro unione. “Da subito siamo stati contrastati dalla famiglia,” ha spiegato Rosita Gentile, sottolineando come l’ostilità delle figlie avrebbe condizionato pesantemente la sua vita di coppia.

La donna ha raccontato di non poter pubblicare foto sui social e di essere stata costretta a trascorrere da sola le festività, come se fosse “un’amante, nel vero senso del termine,” perché la sua presenza in famiglia non era gradita.

“Mario mi diceva ‘Non venire perché Elisabetta non vuole, altrimenti succede un casino, così le dimostri che le vuoi sfidare’. In 12 anni ci sono state tre occasioni ufficiali in cui ci sono stata,” ha rivelato.

La Tragedia dell’Aborto nel 2014

​Un episodio drammatico risalente al 2014 è emerso con particolare durezza. Rosita Gentile ha raccontato che, quando Mario Gregoraci scoprì la gravidanza, avrebbe reagito dicendole: “Se lo sanno le mie figlie la mia vita è rovinata. Te ne devi liberare.” A quella discussione, secondo il suo racconto, sarebbe seguita una violenta aggressione fisica che le avrebbe provocato l’aborto.

​L’Ufficializzazione a “Domenica In” e la Reazione di Elisabetta

​Il conflitto con le figlie avrebbe raggiunto un picco nel 2023, quando Mario Gregoraci, ospite con Elisabetta a “Domenica In,” salutò in diretta la compagna Rosita, rendendo di fatto ufficiale la loro relazione al pubblico. Un gesto che, stando al racconto della Gentile, scatenò l’ira della showgirl. “Mi chiamò dicendo ‘Ti ha scritto qualche giornalista? Elisabetta è incaz*atissima, dice che ora che ho ufficializzato ho scatenato la curiosità dei giornalisti’,” ha riferito Rosita Gentile. Elisabetta Gregoraci, sempre secondo la versione della ex compagna del padre, le avrebbe intimato di non rilasciare alcuna dichiarazione.

Le smentite delle Sorelle Gregoraci

​A margine del lungo e drammatico resoconto di Rosita Gentile, il programma “Le Iene” ha precisato che Elisabetta e Marzia Gregoraci smentiscono categoricamente la versione fornita dalla donna. La vicenda, ora nelle mani della giustizia a seguito della denuncia, si arricchisce così di un ulteriore livello di complessità, con versioni dei fatti diametralmente opposte.