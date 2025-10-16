Marmitte rumorose a Soverato, cittadino ricevuto dal Sindaco Vacca. Si prepara l’esposto

Cresce la preoccupazione tra i residenti di Soverato per il fenomeno delle “marmitte selvagge”, ovvero veicoli a due e quattro ruote che circolano per le vie cittadine con scarichi modificati o eccessivamente rumorosi, causando disturbo e inquinamento acustico.

La questione è stata portata all’attenzione diretta dell’amministrazione comunale da un cittadino, membro del neonato “Comitato marmitte selvagge”, che è stato ricevuto dal Sindaco, Daniele Vacca.

L’incontro, incentrato sul problema del forte rumore veicolare, ha prodotto le prime dichiarazioni di intenti da parte dell’ente locale.

​Il cittadino, al termine del colloquio, ha reso nota la posizione del Sindaco Vacca: “Sono stato appena ricevuto dal sindaco Daniele Vacca, rendendolo partecipe del problema marmitte selvagge. Ha brevemente accennato alla possibilità di emanare un’ordinanza per il controllo di questo fenomeno e contemporaneamente dotare la polizia locale di rilevatori decibel necessari per rilevare eventuali infrazioni.”

Tuttavia, nonostante l’apertura mostrata dal primo cittadino, la cautela del Comitato rimane alta. Il cittadino ha infatti sottolineato che al momento si tratta di “semplici dichiarazioni di intenti” e che l’azione concreta è attesa.

Parallelamente agli impegni istituzionali, il Comitato ha annunciato un’azione formale: “Di concreto rimane l’esposto che presenterò ai Carabinieri e alla Polizia Locale il prossimo lunedì,” ha concluso la dichiarazione.

L’esposto servirà a sollecitare un intervento immediato delle forze dell’ordine e a formalizzare la denuncia del disagio subito dai residenti.

​L’operazione, denominata “Operazione Marmitte Rumorose”, segna un nuovo capitolo nel dibattito sul decoro urbano e sulla quiete pubblica a Soverato, un tema già caldo in passato per il controllo della movida e del rumore notturno.

Ora l’attenzione si sposta sulle strade, in attesa che le promesse del Comune si traducano in misure effettive e che l’esposto del Comitato dia il via ai primi controlli mirati.