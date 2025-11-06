Martedì 11 Novembre a Soverato l’inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport

La Città di Soverato si prepara a celebrare un momento importante per la sua comunità e per il mondo sportivo locale: l’inaugurazione del Palazzetto dello Sport. L’evento, atteso da tempo, è in programma per Martedì 11 Novembre con inizio alle ore 10:00.

​La locandina diffusa dal Comune di Soverato invita l’intera cittadinanza a partecipare a quella che si preannuncia come una giornata di festa, che segna la consegna alla città di una struttura fondamentale per la pratica sportiva, l’aggregazione e la vita sociale.

​ Sport e Cultura: un binomio vincente

​L’inaugurazione del Palazzetto non sarà l’unico momento saliente della mattinata. Il programma prevede infatti anche un importante appuntamento culturale: la presentazione del libro intitolato “Educare Giocando”.

​Questo abbinamento tra l’apertura di una nuova struttura sportiva e la discussione sui temi dell’educazione attraverso il gioco sottolinea l’importanza che l’Amministrazione Comunale di Soverato attribuisce non solo all’attività fisica in sé, ma anche al suo ruolo formativo e pedagogico nella crescita dei giovani e nella vita comunitaria.

​ L’Invito alla Cittadinanza

​Il manifesto è chiaro: “LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE”. L’Amministrazione auspica una grande partecipazione per celebrare insieme questo traguardo, che è frutto di un impegno congiunto per il benessere e lo sviluppo della città.

​Il Palazzetto dello Sport è pronto a riaprire le sue porte, diventando nuovamente un punto di riferimento e un luogo di incontro per atleti, appassionati e tutte le famiglie di Soverato.