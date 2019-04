Martedì 16 Aprile incontro sul “Distretto Turistico Territoriale” a Guardavalle

Continua il percorso tracciato dall’A.Op.T. “RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI” per l’illustrazione e definizione condivisa della proposta sul nascente “DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE”. Si procede operativamente, infatti, facendo seguito all’incontro pubblico realizzato lo scorso 05 Aprile presso la Lega Navale di Soverato. Incontro importante, quest’ultimo, che aveva visto “Riviera e Borghi degli Angeli” indicare ed avanzare un cronoprogramma supportato, in quella sede, dagli interventi istituzionali e tecnici dell’On.Michele Mirabello – Consigliere Regionale con Delega al Turismo (estensore della nuova L.R. 2/2019 sulla riorganizzazione dei Distretti Turistici Territoriali della Regione Calabria) e della Dott.ssa Vatrano del Dipartimento Turismo.

Pertanto, la Rete di Operatori Turistici “Riviera e Borghi degli Angeli”, in relazione proprio a quanto illustrato e proposto Venerdì 5 Aprile ed in vista del Tavolo di Coordinamento Territoriale del prossimo 15 Maggio 2019, ha deciso di promuovere ed organizzare un incontro-tavolo di lavoro di zona “Polo Sud” per le ore 17 di Martedì 16 Aprile. L’incontro si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Guardavalle con il coinvolgimento attivo di rappresentanti delle Amministrazioni e Istituzioni pubbliche locali, di operatori turistici delle località viciniori, organizzazioni pubbliche e private della zona interessati alla proposta.