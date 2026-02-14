Martedì 17 febbraio a Catanzaro Lido un “Carnevale a Colori”

Il Parco Gaslini sito nel quartiere marinaro della città di Catanzaro, si prepara a vivere un’altra entusiasmante giornata di festa, con l’evento

UN CARNEVALE A COLORI che avrà luogo martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 15.30 alle 17.30.

Un pomeriggio di spettacolo, arte e divertimento per tutta la famiglia in occasione della festa più divertente e colorata dell’anno.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione La Coccinella, in collaborazione con Casa Gaslini, con il patrocinio gratuito del Comune di Catanzaro, la Direzione Artistica curata da Francesco Iaconantonio e le foto di Carmelo Panella, prevede un ricco e variegato programma con lo scopo di far trascorrere al pubblico, delle ore piacevoli e spensierate, all’insegna di varie forme di arte ed intrattenimento: Animazioni e spettacoli per bambini, musica, canto, danza e arte in generale.

Per rendere ancora più speciale e coinvolgente l’evento, è richiesta la partecipazione in maschera (sia di bambini che di adulti).

Di seguito il programma della kermesse, che sarà presentato dalla conduttrice Francesca Valia.

– ESIBIZIONE DI DANZA ORIENTALE DI LELAH KAUR & LE ORIENTAL WINGS

– BABY DANCE A CURA DI JOLE ANIMAZIONE (Jolanda De Luca)

– NOTE DI LIBERTA’ (IMPROVVISAZIONI SONORE CON STRUMENTARIO ORFF PER SCOPRIRE INSIEME IL VALORE DELLA MUSICOTERAPIA) A CURA DEL MAESTRO DAVIDE ROTELLA AL VIOLINO E DEL MAESTRO MARIA VERALDI AL PIANOFORTE.

– PLAY LIST MUSICALE A CURA DI DJ FREIS (Francesco Gariano)

– SPETTACOLO DI MAGIA COMICA CON MAGIC ELVIS (Eligio Rizzo)

– ESIBIZIONE MUSICALE ITINERANTE DI FRANCO NOCITA NELLE VESTI DI “ZORRO” CON IL SUO ORGANETTO”

– MOSTRA DI SCULTURE E STRUMENTI ARTIGIANALI ARTISTICI DI FILIPPO MARCHIO NELLE VESTI DI “PULCINELLA”

– TRUCCA BIMBI NATALIZIO A CURA DI “ANIMA BOOM”

– SPETTACOLO DI CLOWNERIE E GIOCOLERIA – “L’ORCHESTONA” DI ALI HOOP CIRCUS

– INCONTRO CON LE MASCCOTTE CILLY & WILLY

– POP CORN E ZUCCHERO FILATO PER TUTTI