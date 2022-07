Martedì 19 Luglio a Montauro l’evento “Uno Sguardo al Cielo”

Prosegue a Montauro il calendario di manifestazioni culturali promosse dall’associazione culturale “la Radice Sociale”, il prossimo evento “Uno Sguardo al Cielo” con il dott. Francesco Veltri, fisico e astrofilo.

La manifestazione si svolgerà in due momenti, alle ore 19.00 presso piazza Zanardelli ci sarà la presentazione del nuovo libro del Dott. Veltri “500 e uno quiz di astronomia per imparare e divertirsi” e alle 21.00 appuntamento in piazza Nicholas Green per poi spostarsi in una zona poco illuminata per l’osservazione astronomica stelle, costellazioni e miti.

Questo non è un libro classico. Si distingue in prima battuta per la struttura secondo cui è stato concepito, permettendo la trattazione degli argomenti in maniera ritmica, semplice e con stimolo alla curiosità. “Porsi delle domande aiuta a trovare delle risposte e ciò, in generale, contribuisce all’avanzare delle conoscenze”. Si tratta di un libro di Astronomia, dove gli argomenti sono divisi in cinque capitoli: storia dell’astronomia, sistema solare, universo, astronomia visiva, astronautica. Francesco Veltri nasce a Paola (Cs) nel 1974.

Si laurea in Fisica all’Università della Calabria, dove successivamente consegue un Master di II Livello (Servizi di prototipazione e ricerca per le nuove tecnologie e i nuovi materiali) e il Dottorato di Ricerca in Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle Costruzioni e dell’Energia, e dove lavora attualmente nel campo della gestione dell’energia.

Da oltre 25 anni si occupa di divulgazione scientifica con particolare riferimento all’astronomia visiva, partecipando o organizzando incontri di osservazione astronomica per il pubblico. Già autore del libro UNO SGUARDO AL CIELO STELLATO – pillole di astronomia per l’inizio di un grande viaggio (Pellegrini Editore – Cosenza – 2019) e di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.