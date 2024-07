Martedì 30 Luglio a Stalettì il film di Comencini “Il matrimonio di Caterina” tratto dal romanzo di Mario La Cava. Segue dibattito pubblico con studiosi, registi, scrittori

Evento culturale di rilievo a Stalettì, fra le tante iniziative estive che arricchiscono le serate calabresi. Martedì 30 Luglio, alle ore 21.30, nell’ Anfiteatro di Palazzo Aracri, proiezione del film di Luigi Comencini “Il matrimonio di Caterina”, tratto dal romanzo dello scrittore calabrese Mario LA CAVA.

Una lodevole iniziativa del Comune di Stalettì, in stretta e fruttuosa collaborazione con la Cineteca della Calabria. Non si tratta di una semplice proiezione di film ma sarà l’occasione per approfondire il dibattito letterario su LA CAVA e il cinema, aperto alle riflessioni e alle domande del pubblico.

Sul tema, interverranno personalità di assoluto rilievo e competenza: l’ideatore della rassegna, il regista Eugenio Attanasio, Presidente della Cineteca della Calabria; il sindaco di Stalettì Prof. Mario Gentile, particolarmente attento alle tematiche culturali che cerca di sostenere con molteplici iniziative; la Professoressa Maria Brutto, Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “G. Bianco”, studiosa di letteratura che peraltro a suo tempo si è laureata con una tesi su Corrado Alvaro espressionista, che si interessò dello stesso LA CAVA; lo scrittore e poeta Mario D’Agostino, intellettuale poliedrico impegnato per tanti anni a Roma e rientrato nella nostra Calabria per continuare a dare il suo contributo di crescita; la Professoressa Giovanna Moscato, Dirigente scolastico dell’Istituto superiore “Montalcini”, promotrice culturale, apprezzata scrittrice di romanzi per i quali peraltro ha ricevuto il Premio Mar Jonio.

Modera il giornalista Luigi Stanizzi, portavoce della Cineteca della Calabria fin dalla nascita di questa meritoria struttura che tanto lustro sta donando alla nostra regione per l’autorevolezza e l’originalità delle iniziative.

L’evento di martedì rientra nel ricco calendario di attività organizzate (un grazie particolare all’assessore Salvatore Bocchino) dal Comune di Stalettì.