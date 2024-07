Martedì 6 Agosto la settima edizione di “Alba a Soverato”

La tradizionale manifestazione dell’estate Soveratese, ideata e organizzata da SOVERATOINCAMMINO FITWALKING & Outdoor Experience insieme a Odv Amici di AMBRA, patrocinata dal COMUNE DI SOVERATO e fortemente voluta da Emanuele Amoruso e che ha trovato la sua formula vincente nel coniugare quattro forme di bellezza:

La Bellezza dell’attività sportiva a basso impatto

La Bellezza dell’arte e della cultura

La Bellezza della natura.

La Bellezza di stare assieme e di fare solidarietà.

Non la solita manifestazione all’alba ma una camminata collettiva che parte all’aurora e che avrà il suo culmine sulla spiaggia dell’Ippocampo con la poesia d’autore di Ulderico Nisticò declama da Lucio Falvo e Maria Bruna Cuteri e la musica del Duo Vivi ( VALERIA PICCIRILLO al violino e VALERIO MAZZA alla chitarra) e Barbara Ranieri al piano.

La novità di quest’ anno è la PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA della soprano MARIAGRAZIA CUCINOTTA.

Nuovo il logo della manifestazione disegnato da Aldo di deicolmicolmo , presente anche sulle magliette dell’evento (in vendita a 10 euro) presso l’edicola Corapi in via Amirante e presso la boutique Corte degli Aranci in Piazza Maria Ausiliatrice e il cui ricavato andrà devoluto, in memoria di Ambra Corsinovi, a sostegno di iniziative benefiche e sociali.

E per i partecipanti non dimentichiamo la colazione Soveratese a prezzo convenzionato presso Il Bar More e il Kiss Kiss Bar.

L’anno scorso eravamo in tantissimi ad emozionarci davanti al sole che sorge nella splendida Baia di Soverato e quest’anno vediamo chi ha voglia di provare l’esperienza di emozionarsi ancora davanti ad un’ alba….. l’ Alba di Soverato.

Appuntamento per tutti, ore 5,00 in piazza Nettuno – scritta Soverato, inizio concerto ore 5,40 – spiaggia dell’ Ippocampo ( via dell’ippocampo). Vi aspettiamo per emozionarci assieme ancora una volta.