Martedì 6 ottobre a Satriano l’incontro “La Forza della Legalità”

Martedì 6 ottobre alle ore 9:30, presso la sala parrocchiale della Chiesa Santa Maria della Pace, si svolgerà l’incontro dal titolo “La Forza della Legalità”, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Satriano.
L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Massimiliano Chiaravalloti, seguito dall’intervento del vice sindaco Rosa Sinopoli, promotrice dell’iniziativa.
A ribadire l’importanza della legalità interverranno personalità di spicco, tra cui il Prefetto di Catanzaro, Clemente di Nuzzo, il Questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, l’Assessore alla Legalità della Regione Calabria, Onorevole Antonio Montuoro, l’Onorevole Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato agli Interni, e il Cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia.
Questo incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e riflessione sull’essenziale tema della legalità, coinvolgendo non solo le istituzioni ma anche gli studenti delle scuole locali.
Sarà messo in evidenza il ruolo attivo che ciascun cittadino può avere nella costruzione di una comunità consapevole e responsabile.
La partecipazione di tutti è fortemente incoraggiata per contribuire a un dialogo proficuo e costruttivo.