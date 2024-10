Martedì 8 ottobre a Crotone la presentazione del report “La Calabria, le Calabrie”

Martedì 8 ottobre alle 17.00 presso il Museo e Giardini di Pitagora di Crotone, si terrà una conferenza stampa di presentazione del report “La Calabria, le Calabrie. Storie di illegalità, percorsi di impegno.” curato da Peppe Ruggiero, dell’ufficio stampa di Libera, con il contributo dei vari settori dell’Associazione.

Il dossier ha come scopo quello di provare a raccontare le varie facce della Calabria, quella “nera” descritta nel film “Anime nere”, quella della magistratura testimoniata, tra gli altri, dai processi Gotha, Rinascita Scott ed Eureka e, soprattutto, quella coraggiosa, di una Calabria in movimento che è ancora poco “narrata”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento all’evento nazionale “Contromafie e Corruzione”, gli Stati generali dell’Antimafia, che quest’anno si svolgeranno al Vibo Valentia dal 18 al 20 ottobre. Importante momento di confronto tra attori istituzionali e associativi quest’anno per la prima volta in Calabria, per ribadire l’importanza della rete sociale contro la ‘ndrangheta e la corruzione.

Il report “La Calabria, Le Calabrie” rappresenterà un utile strumento di sintesi al fine di fornire contenuti utili ai confronti che si terranno nel corso dei vari tavoli di approfondimento tematici previsti durane la tre giorni a Vibo Valentia.