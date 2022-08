Martedì 9 agosto a Fabrizia la presentazione di 2 libri

Dopo un lungo periodo di fermo delle attivita’ associative, causa Covid19, la Proloco di Fabrizia ha organizzato, per martedì 9 agosto, un piccolo evento di carattare culturale, ovvero l’evento “Pomeriggio Letterario”, nel quale verranno presentati due romanzi:

“AMELIA” della d.ssa Maria Clausi, Giudice onorario presso la Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Catanzaro, gia’ autrice di altri romanzi e opere a carattere letterario e “I misteri di Lakeside”, di Maria Antonietta Gallace, una ragazza che è alla sua prima pubblicazione, nata e cresciuta a Fabrizia, ma da qualche anno purtroppo costretta a emigrare in Lombardia con la famiglia per mancanza di lavoro.

L’evento si terrà in località Passo dell’Abate, in mezzo alla natura e alle sue bellezze. L’evento mira a sensibilizzare e avvicinare alla lettura un sempre crescente numero di persone oltre che valorizzare e far conoscere le autrici e i rispettivi romanzi.