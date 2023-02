Martirano Lombardo piccolo comune virtuoso

Il Comune di Martirano Lombardo, guidato dal Sindaco Dott. Franco Rosario Pucci, è tra quelle piccole realtà montane che, grazie ai nuovi finanziamenti, ha potuto iniziare, tra gli altri, un processo di mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza di zone fluviali critiche – il canale “Fosso Secco” su cui si sta intervenendo grazie al finanziamento di 995.000 euro – a ridosso di terreni urbanizzati, e di realizzazione delle reti fognarie nelle zone ad oggi sprovviste e di ammodernamento dell’impianto di depurazione (per un totale di 1.700.000 euro), altro tema sempre scottante che riguarda la regione Calabria.

Un lavoro di concerto con l’ufficio tecnico che la stessa amministrazione comunale plaude visto l’impegno profuso nonostante lo scarso numero di personale a disposizione: «che con dedizione e professionalità, spesse volte oltre l’orario di servizio, è riuscito a fronteggiare le complicate procedure in materia di appalti pubblici, in modo particolare per quelle opere confluite nel PNRR».