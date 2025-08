Martone, “Baccalà in Piazzetta”: tutto esaurito per il 5 Agosto, ultimi posti prenotabili per il 6 Agosto

L’ottima risposta del pubblico premia la seconda edizione dell’evento.

L’entusiasmo per il ritorno di “Baccalà in Piazzetta” a Martone ha superato ogni aspettativa. A sole poche ore dall’inizio della seconda edizione, gli organizzatori annunciano con grande soddisfazione che la serata di martedì 5 agosto è già completamente prenotata.

Le prenotazioni della cena all’aperto confermano il successo già riscosso lo scorso anno e la forte attesa per l’evento che celebra il piatto simbolo del borgo e della tradizione culinaria locale in una tranquilla e magica location estiva.

Il centro storico di Martone si prepara quindi ad accogliere un pubblico numeroso e desideroso di vivere un’esperienza autentica e conviviale. Rimangono soltanto pochi posti prenotabili per la serata di mercoledì 6 agosto.

È l’ultima occasione per chi non vuole perdersi le prelibatezze a base di baccalà, preparate secondo le ricette tradizionali del luogo. I fortunati che riusciranno ad assicurarsi un tavolo potranno deliziarsi con piatti unici come le “Pitteje cu baccalà”, le saporite polpette con sugo, il classico baccalà in umido con patate silane e il gustoso trancio fritto.

Gli organizzatori invitano quindi tutti gli interessati a non perdere tempo ! La scelta di limitare le adesione, nasce dalla volontà di dare prelibatezzze e un luogo accogliente dove trascorrere la serata.

L’opportunità di vivere una serata estiva tra tradizione, sapori, l’atmosfera magica della piazzetta martonese e piacevoli note musicali.