Martone, il centro storico pronto per le giornate di “Natale e Catoi”

Atmosfera natalizia, prelibatezze locali e tante emozioni

Sarà un Natale diverso quello si potrà vivere nel centro storico di Martone, dove passeggiando tra i vicoli si percepirà una fantastica atmosfera natalizia. Appuntamento imperdibile previsto nei giorni 14,15,19,21,22,26 dicembre e 4,5 gennaio, con orario di inizio fissato alle 18.

Grazie infatti all’impegno di un gruppo di volontari martonesi, all’Associazione Girasoli e al Comune di Martone, una parte del centro storico del piccolo centro della locride si sta lentamente trasformando in un perfetto borgo di Natale, dove tra un selfie e l’altro si potranno degustare diversi prodotti tipici locali. Inaugurazione prevista nel tardo pomeriggio di sabato 14 dicembre.

Cosa aspettarsi? Un incantevole scenario accompagnato dai profumi e sapori locali, partendo dall’ormai classica ricetta martonese del baccalà con peperoni e olive fino allo stocco con fagioli. Non mancheranno poi prelibatezze come i panini con fonduta di caciocavallo e salsiccia nostrana oppure le zeppole con stocco e acciughe.

Immancabile poi il vino locale ma soprattutto la “caddara” e la sua arte, perché prepararla non è semplice, ci vuole metodo e maestria, è necessario conoscere la ricetta e possedere un bagaglio di saperi magari ereditati, appresi, custoditi o anche rubati ai propri avi.

Ma prima ancora per preparare la caddara ci vuole amore, tanto amore, quell’amore che fa innamorare anche di un sapore, di un profumo. Un connubio di ricordi e saperi che si tramanda di generazione in generazione. L’obiettivo infatti dei volontari è quello di trasmettere ai visitatori delle emozioni, di riuscire a stupire con semplicità. Un lavoro che prosegue da settimane per rendere il centro storico di Martone un luogo incantato e natalizio.