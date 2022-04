Massimiliano Gallo e Stefania Rocca portano “Il silenzio grande” a Lamezia Terme e Catanzaro

Lo spettacolo si terrà il 29 aprile al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e il 30 aprile al Teatro Comunale di Catanzaro

Uno spettacolo teatrale con un cast e una regia stellari. Massimiliano Gallo e Stefania Rocca sono i protagonisti de ‘Il silenzio grande’, commedia diretta da Alessandro Gassman. Sono grandi nomi e volti visti al cinema ed in televisioni che saranno in scena il 29 aprile al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme e il 30 aprile al Teatro Comunale di Catanzaro, alle ore 21:00.

La commedia introspettiva, che ha ottenuto larghi consensi di pubblico e critica in tutta Italia, sarà l’ultimo appuntamento della stagione teatrale di AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice che, anche quest’anno, si è distinta per la qualità delle sue proposte. «Sarà il degno finale – ha dichiarato Pollice – di una stagione difficile, vissuta tra mille problemi creati dalla pandemia. Lo vivremo con due attori amati da tutto il pubblico per le interpretazioni di rilievo che danno ai personaggi protagonisti dei loro lavori. Sarà anche così nelle due repliche a cui assisterà il pubblico calabrese».

Spettacolo che attinge a diverse forme d’arte, ‘Il silenzio grande’ è tratto dal romanzo di Maurizio De Giovanni, già autore di libri divenuti serie tv come ‘I bastardi di Pizzofalcone’ e ‘Mina Settembre’. Prima di approdare in teatro, Alessandro Gassman ha diretto il film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2021, per il quale è stato premiato con il Ciak d’oro come miglior regista.

La storia, ambientata nell’Italia degli anni sessanta, narra le vicende della famiglia Primic, il cui protagonista è Valerio (Massimiliano Gallo), scrittore che un tempo ha riscosso molto successo con i suoi libri e che adesso trascorre il suo tempo nella biblioteca di Villa Primic. Nella sua casa cercherà l’ispirazione per un nuovo libro che lo farà tornare sulla cresta dell’onda. Una premessa che apre lo scenario per una serie di frasi non dette, invitando a rompere il silenzio riportato nel titolo, attraverso le azioni dei personaggi che ruotano tutti attorno alla biblioteca di famiglia.

La commedia riesce ad unire spunti di riflessione alle risate, portando il pubblico in una dimensione dove il tempo e lo spazio si fermano per ascoltare i segreti della famiglia Primic che si svelano nel corso dello spettacolo.

Massimiliano Gallo impegna la sua espressività per rendere al meglio il protagonista ormai al tramonto della sua carriera. L’interpretazione dell’attore napoletano, è una conferma che va ad aggiungersi agli indimenticabili lavori per cinema e televisione come ‘Fortapàsc’, ‘Mine Vaganti’, ‘È stata la mano di Dio’ e ‘The Young Pope’ per citarne solo alcuni. Al suo fianco Stefania Rocca, conosciuta per il suo estremo talento e per la capacità di immedesimarsi nei ruoli più disparati. Dell’attrice torinese va ricordato la presenza importante in pellicole di prestigio come ‘Il talento di Mr. Ripley’, ‘Il cartaio’, ‘Sono tornato’, e delle serie tv ‘Tutti pazzi per amore’, ‘Una grande famiglia’ e ‘Tutta colpa di Freud’.

I biglietti dello spettacolo ‘Il silenzio grande’ potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24850 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

AMA Calabria si atterrà alle misure disposte dalle autorità nazionali in ordine all’emergenza pandemica consentendo, fino a esaurimento posti, l’ingresso esclusivamente agli spettatori in possesso del Super Green Pass e con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2.