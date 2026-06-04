Maternità, dalla Fidapa di Soverato la proposta di una rete di tutela territoriale

Patto tra consultori, operatori e associazioni per un supporto alle madri reale e capillare.

Assistenza e supporto alla maternità attraverso una rete istituzionale che coinvolga anche professionisti e associazioni per accompagnare le donne in tutti i passaggi cruciali della maternità. Questa la proposta del convegno Maternità: emozioni, fragilità e tutele, organizzato nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Soverato dalla Fidapa, sezione di Soverato, guidata da Vittoria Lazzaro. La Fidapa Soverato ha deciso di affrontare un tema di grande valore sociale, umano e istituzionale riunendo intorno a un tavolo di confronto esponenti di tutte le istituzioni e professioni di cura e tutela della maternità.

Il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha annunciato che il nuovo consultorio in via di completamento, nei locali dell’ex Acquario, rappresenterà un polo culturale e sanitario per tutto il comprensorio. Mimma Caloiero, direttore del dipartimento materno-infantile dell’Asp di Catanzaro, ha sottolineato la centralità del ruolo dei consultori familiari, ruolo da far crescere anche nell’informazione alle famiglie, in modo da rendere consapevole ogni donna delle possibilità offerte dalla rete.

In proposito Caloiero ha posto l’accento sull’impegno profuso sul territorio dall’unità operativa “Tutela della donna e infanzia” del distretto di Soverato e Catanzaro, guidato da Maria Teresa Napoli. Nives Murdolo, consigliera dell’Ordine dei farmacisti di Catanzaro, ha puntato i riflettori sulla figura del farmacista come primo presidio di prossimità per le madri e le famiglie, tra supporto spontaneo e ascolto professionale.

Le relazioni, moderate dalla giornalista Teresa Pittelli, hanno toccato molti aspetti cruciali. L’avvocato Valentina De Pasquale ha svolto una disamina delle tutele ad ampio spettro, allargando l’orizzonte ai delicati temi della protezione della donna dalla violenza economica e domestica, con le relative norme di legge “che spesso però mancano di reali misure attuative”.

La farmacista Nicoletta Umbrello, consulente alla pari per l’allattamento, ha confermato il lavoro insostituibile dei farmacisti come operatori di prossimità, focalizzando poi l’attenzione sui dati scientifici relativi ai benefici dell’allattamento al seno. E sulle difficoltà che sempre più donne in Italia mostrano nell’avviare l’allattamento e proseguirlo oltre i tre mesi di vita del neonato (in Calabria ci riesce meno del 50%). Uno scenario che interroga tutti sull’importanza di intercettare dubbi e disagi già durante il percorso nascita, attraverso un dialogo costante tra famiglie, figure alla pari, consultori territoriali e presidi sanitari.

Fondamentale, in proposito, il ruolo svolto dagli psicologi. Francesca Melino, dirigente psicologa dei consultori familiari dell’Asp di Catanzaro, ha svolto un’approfondita analisi delle possibilità offerte dal consultorio a supporto della salute materno-infantile. “Come ci insegna la letteratura scientifica, la salute mentale perinatale dipende dal contesto che la circonda”, ha sottolineato la dottoressa Melino. Valentina Agosto, giovane psicologa e docente, ha inquadrato l’insieme delle possibili fragilità della maternità, dalla depressione post-partum al senso di inadeguatezza successivo alla nascita, nell’ambito di una condizione complessa che deve racchiudere anche la forza di chiedere aiuto, se serve, e di riconoscersi madri amorevoli anche nelle inevitabili imperfezioni.

Nelle conclusioni, la presidente Lazzaro ha evidenziato la responsabilità e la disponibilità della Fidapa nell’opera di sensibilizzazione e di creazione di sinergie tra gli attori preposti ad assistere le donne, nel meraviglioso viaggio chiamato maternità. Numerosi gli interventi dal pubblico, qualificato da rappresentanti istituzionali del settore e della politica che hanno sottolineato l’importanza di portare avanti il dialogo strategico avviato dalla sezione Fidapa di Soverato.