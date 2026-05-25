Maternità tra emozioni, fragilità e tutele: Fidapa Soverato affronta un tema cruciale

Sabato 30 maggio appuntamento nella sala consiliare del Comune alle 9.30

Maternità come condizione biologica, sociale e giuridica che riguarda la vita non solo delle madri ma dell’intera società. Questo lo sguardo ampio e coraggioso con il quale la Fidapa, sezione di Soverato, guidata da Vittoria Lazzaro, ha deciso di approcciare un tema di grande valore sociale, umano e istituzionale con il convegno Maternità: emozioni, fragilità e tutele.

Al tavolo dei relatori, non a caso, siederanno esponenti di tutte le istituzioni e professioni che intervengono nel supporto, nella tutela, nell’ascolto e nell’accompagnamento della maternità.

L’appuntamento è nella sala consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato, sabato 30 maggio alle ore 9.30. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali della presidente Lazzaro e del sindaco di Soverato, Daniele Vacca. Porteranno i loro contributi Antonio Gallucci (direttore sanitario dell’Asp di Catanzaro), Mimma Caloiero (direttore del dipartimento materno-infantile dell’Asp di Catanzaro) e Maria Teresa Napoli (responsabile dell’unità operativa “Tutela della donna e infanzia” del Distretto di Soverato e Catanzaro). Infine, prenderanno la parola Vincenza Matacera, presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, e Nives Murdolo, consigliera dell’Ordine dei farmacisti di Catanzaro.

Successivamente si entrerà nel vivo delle relazioni tecniche del convegno, moderato dalla giornalista Teresa Pittelli. Di tutele legali della maternità si parlerà con l’avvocato Valentina De Pasquale, mentre la farmacista Nicoletta Umbrello affronterà il tema dell’ascolto, dal punto di vista degli operatori sanitari di prossimità, portando anche la sua esperienza come peer tutor certificata nell’allattamento.

Gli aspetti psicologici saranno invece illustrati da Francesca Melino, dirigente psicologa dei consultori familiari dell’Asp di Catanzaro, e Valentina Agosto, psicologa e docente.

Le conclusioni saranno affidate alla presidente della sezione, Vittoria Lazzaro. In un momento storico in cui la tutela della maternità e il ruolo dei consultori familiari richiedono attenzione e sostegno concreto, questo incontro nasce con l’obiettivo di stimolare la riflessione e tracciare una mappa territoriale, sia delle risorse esistenti che di quanto ci sia ancora da fare.

Teresa Pittelli