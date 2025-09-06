Matrimonio da sogno all’alba a Soverato

Un’atmosfera magica e romantica ha avvolto la spiaggia di Soverato questa mattina, dove è stato celebrato un matrimonio all’alba. Gli sposi, circondati da amici e familiari, hanno scelto una location unica e suggestiva per pronunciare il loro “sì”.

​Mentre il sole sorgeva lentamente dall’orizzonte, tingendo il cielo e il mare di sfumature arancioni e rosa, la cerimonia si è svolta in un contesto di rara bellezza.

La sabbia dorata, il suono delle onde e la brezza marina hanno creato la cornice perfetta per un evento indimenticabile.

​Gli invitati hanno assistito a un momento di grande emozione, condividendo la gioia degli sposi in un’ambientazione da favola.

Questo matrimonio all’alba non è stato solo una celebrazione d’amore, ma anche un omaggio alla bellezza del paesaggio di Soverato, che continua a offrire scenari incantevoli per occasioni speciali.