Mattanza di mici all’Acqua splash di Montauro

“Ciò che avevo temuto sta iniziando: una vera mattanza di mici, quella che persone senza cuore, probabilmente avide di interessi personali, stanno facendo nell’Area dell’ex Parco giochi Acqua splash in Calalunga di Montauro. Tre i cadaverini rinvenuti in questi giorni (grazie anche alla segnalazione di un operaio che sta lavorando in zona): una tristezza infinita!”.

“Come sono morti? Non lo so, so solo che quei mici rischiano grosso. Forse sono un problema per qualche psicopatico o, forse, ci so altri interessi in zona che non ci è dato sapere. Com’è o come non è, ricordo sempre al Sindaco di Montauro che i randagi sono di SUA proprietà”.

“Ed è arrivato il momento di fare qualcosa di serio! Iniziando a mettere i dissuasori sulla strada. Visto che, i più, credono di essere al Rally di Montecarlo! Oltre ai gatti, dobbiamo aspettare un ‘umano’ volato per aria? “.

Lorella Commodaro, giornalista e presidente associazione animalista Su la zampa