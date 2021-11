Mattarella conferisce 33 onorificenze al merito: sarà premiato anche il catanzarese Caccavari fondatore del ‘Mulinum’

C’è anche un calabrese, Stefano Caccavari, 33 anni fondatore del “Mulinum” a San Floro, tra coloro che riceveranno direttamente dal presidente Matteralle l’onoreficenza per la dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Il fondatore dell’azienda agricola Mulinum dichiara “questo riconoscimento arriva in un momento importante per tutti noi: proprio in questi mesi stiamo portando avanti i lavori di costruzione del nostro secondo Mulinum in Toscana, a Buonconvento.

Ciò ci dà linfa vitale, confermandoci che siamo sulla strada giusta: dal crowdfunding lanciato sui social, dal piccolo borgo calabrese ci stiamo attestando sempre più come un modello imprenditoriale in continua espansione sull’intero territorio nazionale. Confidiamo di condividere il nostro progetto di recupero della tradizione e difesa del territorio con più persone possibili”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentatré onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia. Lo riferisce una nota del Quirinale.

Il Presidente Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. La cerimonia di consegna delle onorificenze – precisa il comunicato – si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 29 novembre 2021 alle ore 11.00 e riguarderà gli insigniti del 2020 e 2021.

Stefano Caccavari sarà Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per il suo innovativo contributo rivolto alla valorizzazione del patrimonio territoriale in Calabria”.