Matteo Salvini: “Il Ponte sullo Stretto lo pagano Siciliani e Calabresi”

Scoppia la polemica sull’asse ferroviario adriatico-meridionale, con il Ponte sullo Stretto di Messina al centro del dibattito.

A innescare lo scontro è stato Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, il quale ha accusato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di aver commesso un «storico furto infrastrutturale», paventando un dirottamento di circa 2 miliardi di euro destinati al potenziamento del tratto Pesaro-Fano della ferrovia Adriatica verso il progetto del Ponte.

La risposta del leader della Lega non si è fatta attendere ed è stata netta, respingendo ogni accusa di sottrazione di fondi e delimitando chiaramente la provenienza delle risorse per l’opera che unirà Sicilia e Calabria.

«Il Ponte sullo Stretto di Messina lo facciamo con i soldi dei siciliani e dei calabresi, che sono le due regioni che hanno contribuito, e non con quelli dei marchigiani», ha dichiarato il Ministro Salvini.

Una precisazione che mira a placare le preoccupazioni sulle coperture finanziarie dell’opera, ribadendo un principio di pertinenza territoriale: «Ovviamente e come è giusto che sia – ha ribadito Salvini – tocca a Calabria e Sicilia, visto che il Ponte le unirà».

​Lo scontro si è poi allargato al tema dell’Alta Velocità ferroviaria nelle Marche. Salvini ha colto l’occasione per ribattere alle critiche, sottolineando come la sinistra abbia «parlato per decenni» di questo progetto senza concretizzarlo.

​Il Ministro ha invece annunciato passi avanti significativi: «Abbiamo nominato un commissario e l’obiettivo è di andare a gara a bando con le imprese nel 2027 e non nel 2057», promettendo un’accelerazione decisa sui tempi di realizzazione dell’infrastruttura marchigiana.

La polemica, dunque, mette in luce le forti tensioni politiche e le priorità infrastrutturali del Governo, con la questione meridionale e le grandi opere come il Ponte sullo Stretto che continuano a dominare l’agenda e il confronto tra maggioranza e opposizione.