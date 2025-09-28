Matteo Salvini: “Il Ponte sullo Stretto lo pagano Siciliani e Calabresi”

Scoppia la polemica sull’asse ferroviario adriatico-meridionale, con il Ponte sullo Stretto di Messina al centro del dibattito.
A innescare lo scontro è stato Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, il quale ha accusato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di aver commesso un «storico furto infrastrutturale», paventando un dirottamento di circa 2 miliardi di euro destinati al potenziamento del tratto Pesaro-Fano della ferrovia Adriatica verso il progetto del Ponte.
La risposta del leader della Lega non si è fatta attendere ed è stata netta, respingendo ogni accusa di sottrazione di fondi e delimitando chiaramente la provenienza delle risorse per l’opera che unirà Sicilia e Calabria.
«Il Ponte sullo Stretto di Messina lo facciamo con i soldi dei siciliani e dei calabresi, che sono le due regioni che hanno contribuito, e non con quelli dei marchigiani», ha dichiarato il Ministro Salvini.
Una precisazione che mira a placare le preoccupazioni sulle coperture finanziarie dell’opera, ribadendo un principio di pertinenza territoriale: «Ovviamente e come è giusto che sia – ha ribadito Salvini – tocca a Calabria e Sicilia, visto che il Ponte le unirà».
Lo scontro si è poi allargato al tema dell’Alta Velocità ferroviaria nelle Marche. Salvini ha colto l’occasione per ribattere alle critiche, sottolineando come la sinistra abbia «parlato per decenni» di questo progetto senza concretizzarlo.
Il Ministro ha invece annunciato passi avanti significativi: «Abbiamo nominato un commissario e l’obiettivo è di andare a gara a bando con le imprese nel 2027 e non nel 2057», promettendo un’accelerazione decisa sui tempi di realizzazione dell’infrastruttura marchigiana.
La polemica, dunque, mette in luce le forti tensioni politiche e le priorità infrastrutturali del Governo, con la questione meridionale e le grandi opere come il Ponte sullo Stretto che continuano a dominare l’agenda e il confronto tra maggioranza e opposizione.