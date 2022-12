Maxi blitz contro la ‘ndrangheta in Austria

La polizia austriaca ha effettuato ieri sera una vasta operazione contro la ‘ndrangheta, alla quale hanno partecipato 120 poliziotti austriaci e anche dei carabinieri.

La retata è partita sulla base di una rogatoria internazionale chiesta dalla Procura di Catanzaro.

Sono stati perquisiti complessivamente 14 luoghi, in prima linea pizzerie ma anche uffici e appartamenti.

Al centro dell’inchiesta si troverebbe un gestore di ristoranti che opera in Austria e in Baviera sospettato – così la stampa austriaca – di essere affiliato alla ‘ndrangheta. In Austria l’inchiesta è in mano alle procure di Linz e Steyr .