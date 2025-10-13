Maxi discarica abusiva a Isca sullo Ionio in un capannone, tre persone segnalate

Una vera e propria discarica abusiva, con rifiuti anche pericolosi e una copertura in eternit danneggiata, è stata scoperta dai finanzieri di Soverato in un terreno nel comune di Isca dello Ionio.

L’operazione è stata condotta con il supporto della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, nell’ambito di controlli per la tutela ambientale.

All’interno di un capannone di circa 2.000 metri quadrati, in evidente stato di abbandono, i militari hanno rinvenuto ingenti quantità di rifiuti accatastati senza alcuna protezione: carcasse di auto, motori, pneumatici, batterie esauste, oli esausti, materiali edili e infissi dismessi, alcuni dei quali classificati come rifiuti speciali e pericolosi.

Il tutto era esposto alle intemperie, con il rischio che il percolato generato finisse nel terreno, contaminando suolo e falde acquifere, con gravi rischi per la salute pubblica.

Al termine del controllo, la Guardia di Finanza ha sequestrato l’intera struttura e segnalato tre persone all’Autorità giudiziaria per “deposito e gestione incontrollata e non autorizzata di rifiuti”, come previsto dal Codice dell’Ambiente. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.