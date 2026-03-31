Maxi operazione di soccorso al porto di Schiavonea: Vigili del Fuoco salvano un randagio intrappolato nell’argine

Nel pomeriggio di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rossano, è stata impegnata in un intervento di soccorso nei pressi del porto di Schiavonea per il recupero di un cane.

L’animale, un randagio di media taglia, era solitamente accudito da un residente della zona che, non vedendolo da circa quattro giorni, ha lanciato l’allarme. A seguito delle ricerche, il cane è stato individuato incastrato tra i grossi massi dell’argine portuale.

Sul posto sono intervenuti anche la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale, a supporto delle operazioni.

Il recupero si è rivelato particolarmente complesso a causa della conformazione dell’area.

È stato necessario l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e di una ditta privata, che mediante l’impiego di un mezzo meccanico ha provveduto alla movimentazione dei massi per consentire l’accesso in sicurezza all’animale.

Una volta raggiunto, il cane è stato recuperato vivo e affidato alle cure di un veterinario. Successivamente è stato preso in carico dall’ Associazione SOS 4 Zampe e Animal Protection, che ne cureranno la custodia.

L’intervento si è concluso con esito positivo, confermando ancora una volta l’impegno quotidiano del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche nelle attività di soccorso agli animali.