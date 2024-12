Maxi rissa nella notte con sassi e bottiglie, sei giovani in manette e due denunciati

Maxi rissa nella notte tra sabato e domenica a Catrovillari, in via Caldora, una delle zone più frequentate dai giovani durante il fine settimana per la presenza di alcuni locali.

Sono scattate le manette per sei giovani, tra i 20 e i 23 anni, mentre altri due sono stati denunciati. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri della locale compagnia, intervenuti sul posto per porre fine all’escalation di violenza inaudita.

La lite tra due fazioni ha visto il lancio di pietre e bottiglie. Gli uomini dell’Arma sono riusciti a sedare la rissa prima che la situazione potesse degenerare finendo in qualcosa di ben più grave. Dei sei fermati, tre sono stranieri.

Tutti sono stati trasferiti in carcere in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio direttissimo, previsti per oggi. La loro posizione è ora al vaglio della magistratura, che dovrà stabilire eventuali responsabilità penali. I cittadini, preoccupati dalla situazione, chiedono ora maggiori controlli e interventi per garantire la sicurezza in una zona che solitamente è tranquilla.