Maxi sequestro di “novellame ” lungo la Statale 106: quasi 200 kg pescati illegalmente

Nel corso di un’attività di controllo lungo la Statale 106, nella frazione Torretta del Comune di Crucoli, i militari della Capitaneria di Porto hanno fermato un autoveicolo refrigerato diretto a Sud.

All’interno del mezzo, accuratamente nascosti in cassette di polistirolo, sono stati rinvenuti ben 190 chilogrammi di novellame di sardina, pescato illegalmente. Immediato è scattato il sequestro del prodotto ittico, nonché una sanzione amministrativa di 10.000 euro inflitta al conducente del veicolo per trasporto di esemplari ittici sotto la taglia minima consentita, in violazione della normativa vigente sulla pesca.

Il prodotto sequestrato, sottoposto ai controlli del Servizio Veterinario dell’ASP di Crotone, è stato dichiarato non idoneo al consumo umano per l’impossibilità di tracciarne la provenienza e, pertanto, distrutto secondo le procedure di legge.

Si tratta di un altro importante risultato nell’ambito delle attività di polizia marittima della Guardia Costiera crotonese, che dall’inizio dell’anno ha già sequestrato circa 600 kg di novellame di sardina, a conferma dell’intensificarsi dei controlli contro un fenomeno che rappresenta una minaccia concreta per l’ecosistema marino e per l’equilibrio della fauna ittica.

La Guardia Costiera ricorda che la pesca e la vendita del novellame rappresentano non solo un illecito, ma un danno gravissimo alla biodiversità marina, minacciando la riproduzione delle specie e l’intero comparto della pesca regolare.

I controlli continueranno con la massima attenzione su tutto il territorio, anche per tutelare la salute pubblica e il rispetto della legalità.