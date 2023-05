Maxi tamponamento in Calabria sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, 10 feriti

Un maxi tamponamento ha coinvolto più mezzi sulla A2 del Mediterraneo tra Sant’Onofrio e Pizzo direzione nord al km 341.

La Centrale Operativa del 118 (dottoressa Teti e infermieri Lo Gatto e Muratore) ha inviato due ambulanze (dottor R. Runco, infermiere Polito e autista G. Russo – dottoressa Piperno, infermiere Lacaria, autista Labella) che hanno provveduto a stabilizzare gli infortunati e trasferirli all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia: in tutto circa 10 feriti in condizioni non critiche.

Nella maggior parte dei casi si sono riscontrati solo contusioni varie e nessuno, come detto, è in pericolo di vita. Qualche preoccupazione in più ha destato solo il quadro clinico di due persone. Sul posto anche la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas. Al momento autostrada chiusa con il traffico deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Onofrio e rientro allo svincolo di Pizzo.