Maxi vincita al Gratta e Vinci a Soverato, vinti 2 milioni di euro

Il Gratta e vinci premia la Calabria con una maxi vincita da ben 2 milioni di euro. È accaduto a Soverato, in provincia di Catanzaro.

La vincita è stata realizzata all’interno del Charlie Bar in via Don Carlo De Cardona n 2, grazie ad un biglietto della serie «Doppia Sfida Super». Il fortunato giocatore ha vinto il premio massimo messo in palio con questo tagliando dal costo di 10 euro ovvero 2 milioni di euro. Partita già la caccia per capire chi è il fortunato vincitore.

Premi da 2 milioni di euro anche in Sicilia, Veneto e nel Lazio

A fare festa con un Gratta e Vinci con un premio da 2 milioni di euro anche un fortunato giocatore di Latina grazie al biglietto «Il Miliardario Mega», un giocatore di Palermo con il biglietto «Il Miliardario Maxi» e un giocatore di Abano Terme, in provincia di Padova che si è portato a casa il premio massimo messo in palio con il tagliando della serie il “Miliardario Mega” dal costo di 10 euro.