Medicina di Genere: Il Soroptimist Club Soverato promuove l’incontro sull’Agopuntura per la Salute della Donna

Il Soroptimist Club Soverato, in collaborazione con il Comune di Soverato, è lieto di annunciare l’incontro divulgativo dal titolo “Medicina di Genere: L’agopuntura per la salute della donna”.

L’evento si terrà sabato 9 maggio 2026, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Palazzo di Città.

L’iniziativa nasce dalla volontà di approfondire le tematiche legate alla medicina di genere, un approccio interdisciplinare che tiene conto delle diversità biologiche e socio-culturali tra uomini e donne, puntando a garantire a ciascuno il miglior percorso di cura possibile.

In questo contesto, l’agopuntura si inserisce come una risorsa preziosa e scientificamente validata per il benessere femminile nelle diverse fasi della vita.

Il Programma dell’Incontro

La serata si aprirà con i saluti istituzionali a cura di:

Arch. Daniele Vacca, Sindaco di Soverato;

Gisella Mirarchi, Presidente del Soroptimist Club Soverato.

L’introduzione ai lavori sarà affidata alla Dott.ssa Valeria Teti, mentre la relazione principale sarà curata dalla Dott.ssa Francesca Dalmastri, esperta della materia, che illustrerà i benefici e le applicazioni dell’agopuntura nel trattamento delle patologie e dei disturbi tipicamente femminili.

Dichiarazione della Presidente Gisella Mirarchi:

“Il nostro Club è da sempre impegnato nella promozione della cultura della prevenzione e del benessere della donna. Con questo incontro vogliamo offrire alla cittadinanza uno spazio di riflessione su una medicina sempre più ‘su misura’, esplorando strumenti come l’agopuntura che possono migliorare significativamente la qualità della vita delle donne.”