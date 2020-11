Medico calabrese tra i relatori del comitato scientifico internazionale multidisciplinare Spine20

Un altro “alloro” per Bernardo Misaggi, Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia per le Patologie della Colonna Vertebrale dell’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano, relatore al “Meeting Spine20”. Il noto medico, Specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli studi di Milano, in questo meeting è presente in due sessioni come Chairman e relatore. Spine 20 è una fondazione costituita dalle società scientifiche Nord Americana, Tedesca, Europea e da partners come la società ospitante l’Arabia Saudita, a Riyadh. Spine20 viene svolto in contemporanea con la riunione dei G20.

Altro partner è la Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Scoliosi, SICV&GIS, che nel 2021, sempre in occasione del G20 politico, organizzerà il meeting, di cui farà parte in qualità di Presidente del GIS Bernardo Misaggi; altro partner è la Società Indiana in quanto nel 2022 sarà organizzato a New Delhi.

L’incontro inaugurale di SPINE20 è stato creato per stabilire un sostegno economico sostenibile e un gruppo politico che si tradurrà in una migliorare comprensione dei problemi di salute della colonna vertebrale globale, la necessità di una migliore educazione interprofessionale, l’accesso alle cure, al trattamento e alla prevenzione della disabilità per i pazienti della colonna vertebrale. L’obiettivo è ottimizzare le opzioni di cura della colonna vertebrale per i pazienti di tutto il mondo, formulando raccomandazioni ai membri del G20 e agli sherpa.

Il tema di lavoro per SPINE20 a Riyadh 2020 è “Garantire l’accesso a cure di qualità per la colonna vertebrale per prevenire la disabilità in tutto il mondo” e il suo carico per le economie globali. Durante i due giorni dell’evento, ci saranno otto simposi incentrati sui temi più importanti relativi alla cura della colonna vertebrale, lezioni chiave da parte delle autorità mondiali e sessioni di dibattito interattivo da una facoltà multidisciplinare.

Tutti i partecipanti all’incontro e le rispettive società saranno inclusi nelle raccomandazioni politiche scritte ai membri del G20 e in una pubblicazione in una rivista peer review. Questo programma è per quei leader del settore che vogliono avere una voce nella cura della colonna vertebrale globale potenziata. (S1TV)