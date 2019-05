Mediterraneo fra innovazione e tradizione, convegno all’Umg

Due giorni di confonto accademico su temi di profilo economico e giuridico.

Le cattedre di Diritto della Navigazione e dei Trasporti, Politica economica e Storia economica del’Università “Magna Graecia” di Catanzaro hanno organizzato un convegno internazionale di studi sul tema “Mediterraneo, fra innovazione e tradizione: profili economici e giuridici”.

L’evento si articolerà in due giornate, il 31 maggio e l’1 giugno. Moltissimi gli spunti di riflessione che saranno affrontati nell’arco dei numerosi e autorevoli interventi programmati che prenderanno il via venerdì mattina alle ore 9, nell’aula “Blasco” del campus di Germaneto, con il saluto del Rettore Giovambattista De Sarro. La prima sessione sarà dedicata all’analisi dei profili economici. Nelle ultime due, di taglio più marcatamente giuridico, saranno esaminati argomenti di navigazione marittima (soccorso in mare e responsabilità, tutela dell’ambiente marino) e aerea (contratto di trasporto, sicurezza e infrastrutture).

Il convegno è stato accreditato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Catanzaro con 12 crediti formativi (8 per il primo giorno e 4 per il secondo). Gli avvocati potranno iscriversi al seguente indirizzo: seminariumgius06@gmail.com.