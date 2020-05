Meeting internazionale organizzato dalla Confedilizia per discutere di proprietà e libertà

Una due giorni, il 30 e 31 maggio 2020, dalle ore 16, per discutere e approfondire un tema davvero importante: “La proprietà privata e la libertà in the world”, è stata organizzata da Confedilizia Catanzaro. L’importante meeting, di elevato respiro internazionale, si svolgerà on line su Zoom, e sarà altresì trasmesso in diretta streaming su facebook sulle pagine della medesima associazione catanzarese e della sede centrale di Confedilizia.

L’incontro, articolato in due sessioni, in un’ottica comparata attraverso le diverse esperienze degli altri Paesi, sarà incentrato sullo stretto legame che unisce la proprietà privata alla libertà, che è alla base del vivere nella società e, in definitiva, della stessa civiltà. Tale connubio favorisce l’ordinato svolgimento delle attività economiche e, di conseguenza, pone le condizioni per la crescita di un Paese e per l’aumento del benessere delle persone. Proprietà è anche risparmio, sicurezza economica, protezione della famiglia, cura dei beni e del territorio, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Il parterre de roi è di tutto rispetto, e coinvolge personalità di di diverse nazioni, che affronteranno la tematica con riferimento alle situazioni particolari di Paesi rappresentativi dell’Unione Europea (Austria, Francia, Italia, Polonia, Spagna) ed extraeuropei (Cile, Russia, Svizzera, Tunisia e Stati Uniti d’America).

Le sessioni saranno introdotte, rispettivamente dal prof. Carlo Lottieri dell’Università degli Studi di Verona, e dalla prof. Roberta Modugno dell’Università degli Studi Roma 3. I lavori saranno aperti dal saluto dell’avv. Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro Studi di Confedilizia, mentre l’avv. Stratos Paradias, presidente dell’UIPE – Unione internazionale della Proprietà Immobiliare, svolgerà l’intervento di chiusura. Interverrà l’avv. Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale della Confedilizia. L’avv. Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria, modererà gli incontri.

I lavori potranno essere seguiti liberamente sia su Zoom, ma per tale piattaforma occorre richiedere le credenziali di accesso (con e-mail a info@confediliziacz.it o messaggio WhatsApp al 339.5209534) che su facebook (pagine Confedilizia Catanzaro e Confedilizia).