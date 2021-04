Mega-attacco hacker, rubati 533 milioni di dati di utenti di Facebook

Anche in Italia forzato database con informazioni personali di 35.677,323 milioni di cittadini.

Massiccio attacco hacker. Un gruppo di hacker è riuscito a forzare, l’accesso a una banca dati che raccoglie informazioni di 533 milioni di dati personali di utenti di Facebook.

Lo rivela Business Insider. Gli hacker sono stati in grado di mettere le mani su numeri di telefono, nomi completi, dati sulla posizione, indirizzi e-mail e altre informazioni personali.

Questi dati possono essere utilizzati in modo improprio per commettere frodi, avvertono gli esperti. I dati rubati includevano i dettagli di contatto di oltre 533 milioni di utenti Facebook in 106 paesi, di cui 32 milioni negli Stati Uniti, 11 milioni nel Regno Unito e 6 milioni in India, scrive Business Insider. Facebook deve ancora reagire, scrive Business Insider.

Il tweet che informa sulla fuga di notizie suggerisce che sono trapelati anche i dati di 35.677,323 milioni di italiani. I dati rubati, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono quelli relativi alle informazioni sul profilo dei cittadini, comprese quelle sui loro bambini che si potrebbero sfruttare per furti di identità e altre violazioni. L’autenticità dell’archivio non è al momento confermata dalle autorità di Roma.