Mega-yacht dell’ex emiro del Qatar in Calabria

Ha destato curiosità tra i bagnanti che affollavano le spiagge del lungomare Cristoforo Colombo a Crotone, la presenza nelle acque antistanti la città di un grosso yacht che si è poi diretto verso il porto dove è attraccato intorno alle 13,30.

E’ stato poi accertato che la mega-imbarcazione da diporto è lo yacht “Katara” di proprietà dell’ex emiro arci-miliardario Tamin Bin Hamad Al Thani, del Qatar.

Ha pranzato con un fratello ed una sorella in un noto ristorante cittadino ed è risalito sullo Yacht in attesa di salpare. Khalifa ha lasciato il trono al figlio qualche anno fa nel 2013 e si è dato al divertimento.

Una colonna di dieci auto tutte di grossa cilindrata era in attesa dello yacht nello spazio antistante il molo Giunti. Da quanto è dato sapere l’imbarcazione è in attesa di prendere a bordo un altro passeggero per poi salpare.

Lo sceicco dello stato del Golfo, è anche proprietario della squadra di calcio del Paris Saint Germain e dello storico Hotel Gallia a Milano oltre che di molti complessi alberghieri turistici in Sardegna. (Gazzetta del Sud)