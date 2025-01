Come portavoce delle tre associazioni vittime della strada Biagio Ciara-mella, noi prendiamo atto che l’ASAPS giorno 29/01/2025 ha pubblicato sul sito.

Statistica dei morti sulle strade tra il 24 e il 26 di gennaio e prendiamo che la Campania e al secondo posto, in una lista di morti sulle strade di tutta Italia.

Sono state 3 le vittime in Lombardia, 2 in Campania, 1 Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Puglia, Calabria.

IL FINE SETTIMANA DELLO STRAGISMO STRADALE UNA “GUERRA” SILENZIOSA CHE MIETE TANTE VITTIME DA VENERDI’ 24 A DOMENICA 26 GENNAIO 2025

Da queste statistiche si evince che sulle strade Campane si muore? Ecco perché il 27/01/2025 abbiamo scritto una PEC al Prefetto Questore di Napoli e di Caserta, una nota che come associazioni vittime della strada, visto che il 14/12/2024 e stato pubblicato definitivamente la legge del nuovo codice della strada, (fermo dal 1992) e ringraziamo tutti quelli che ci hanno lavorato per l’approvazione, una domanda nasce spontanea, come mai sui nostri territori della Campania, e maggiormente tra Napoli Provincia e Comuni, Caserta Provincia e Comuni, il nuovo codice della strada non è ancora partito.

Come in tante Regioni Province e Comuni di tutta Italia, il nostro obiettivo è di diminuire questa mattanza sulle strade, ma senza controlli sui territori non sarà mai un deterrente per diminuire i morti sulle strade.

Il nostro motto è meglio una patente sequestrata, che una telefonata alla famiglia di recarsi a l’obitorio.

Noi come associazioni possiamo solo segnalare, poi tocca a chi di dovere far rispettare la legge vigente, ecco perché noi le nostre richieste le abbiamo mandate tramite PEC?

Aspettiamo un invito in merito, se poi resterà tutto senza risposta, a noi va bene? importante e che sui territori ci siano i controlli per la legge in vigore, ci appelliamo al Governo centrale di Roma, ormai il nuovo codice della stra-da e legge?

Ma se non ci sono controlli chi deve intervenire per fermare questa mattanza sulle strade Italiane.

Biagio Ciaramella

A.M.C.V.S. Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada ODV