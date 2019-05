Mellea (CasaPound): nuove nomine di referenti di zona nella provincia di Catanzaro

“È giunto il momento che si inizi a delineare la traccia solcata sino a questo momento con le nomine dei ‘referenti di zona’ nella provincia di Catanzaro”. Così Stefano Mellea, responsabile provinciale di CasaPound.

“Diversi comuni – dichiara – da domani vedranno per le proprie strade una figura legata al movimento CasaPound che saranno a disposizione dei cittadini. I nuovi referenti di zona sono: Luca Rippa a Soverato; Francesco Laratta a Gagliato; Gaspare Stellato a Montepaone; Benito Viscomi a Davoli; Alessandro Sansone a Montauro; Enrico Tomaselli a Sellia Marina; Pasqualina Ventura a Lamezia Terme”.

“Siamo certi che questo porterà nuova linfa ed entusiasmo – prosegue Mellea – e nell’occasione dei vari incontri che seguiranno in questi giorni, si discuterà della strategia politica da adottare per le imminenti elezioni europee. Siamo convinti altresì che il simbolo di CasaPound, presente sulle schede elettorali, sarà sbarrato da migliaia di calabresi. Queste elezioni – continua – dovranno essere viste come un nuovo inizio per la provincia di Catanzaro e la Calabria tutta, dove si presenta un movimento fatto di tanti giovani e meno giovani vogliosi di rivalsa”.

“I referenti nominati lavoreranno affinché si formino nuove basi logistiche e vengano aperte nuove sedi. Auguro – conclude – un buon lavoro a tutti loro”.