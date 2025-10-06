Meloni: “Anche in Calabria premiato il buongoverno. Congratulazioni a Occhiuto”

La premier Giorgia Meloni ha commentato sui social la riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto dalla coalizione di centrodestra.

«Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione», ha scritto Meloni. «Un risultato importante – ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia – a riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini».

La presidente del Consiglio ha poi rivolto le sue congratulazioni personali a Occhiuto, augurandogli «buon lavoro» per il nuovo mandato.

La vittoria in Calabria consolida ulteriormente la posizione del centrodestra nel Mezzogiorno e rafforza la leadership di Fratelli d’Italia nel quadro politico nazionale, a conferma del consenso che la coalizione continua a raccogliere nelle regioni del Sud.