Memoria e Impegno: a Soverato la proiezione di “Cutro, 94… and more.”

Il cinema come strumento di riflessione e testimonianza civile. Il prossimo 31 marzo, alle ore 19:00, il Supercinema di Soverato ospiterà un evento di profondo rilievo sociale: la proiezione del film documentario “Cutro, 94… and more.”, un’opera firmata dal regista Angelo Resta.

​L’iniziativa, patrocinata da Amnesty International Italia, intende tenere viva l’attenzione sulla tragedia che ha colpito la costa calabrese, partendo dai drammatici fatti di Cutro per allargare lo sguardo sulle dinamiche delle migrazioni e dei diritti umani nel Mediterraneo.

​Il Film e la Serata

​Nato da un’idea di Vincenzo Montalcini, il documentario si avvale della collaborazione di un folto gruppo di autori e testimoni. La locandina, dominata dall’immagine evocativa di un memoriale sulla sabbia illuminato dalle candele, suggerisce un approccio intimo e rispettoso al dolore delle vittime e alla resilienza della comunità locale.

​La serata non si limiterà alla sola visione della pellicola. Al termine della proiezione, è previsto un dibattito a cui parteciperanno:

​Angelo Resta, regista del film;

​Vincenzo Montalcini, ideatore del progetto.

​L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per la cittadinanza di confrontarsi direttamente con chi ha documentato i fatti, trasformando la cronaca in memoria collettiva.

​Sinergia Territoriale

​L’evento è curato da Autodeterminazione Popoli e Territori e vede il supporto del Coordinamento Provinciale Catanzaro a sostegno del popolo palestinese, oltre alla collaborazione di diverse realtà locali (Auser Albi, Libreria “Non ci resta che leggere”, Bar Pian Castello, Chocolat tra gli altri).