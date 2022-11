Menarini sospende la dispensazione di alcuni lotti di un noto integratore multivitaminico. Ecco info e lotti

La ditta A MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. ha comunicato il richiamo di n. 8 lotti dell’integratore alimentare SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO UOMO 60+ e SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO DONNA 60+ 30CPR (Paraf. 975507789 – EAN 8059591080474) dei lotti G1A139 scad. 01/2023,lotto G0H005 scad. 11/2022, lotto G1G137 scad. 07/2024, lotto G2F164 scad. 06/2025 e del SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO Donna 60+ 30CPR (Paraf. 975507791 – EAN 8059591080481) lotti G0H008 scad. 11/2022, lotto G0N050 scad. 12/2022, lotto G0N051 scad. 12/2022, lotto G1M157 scad. 11/2024.

Il richiamo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è dovuto ad una non conformità di tipo analitico riguardante la quantità dell’ingrediente Luteina, che in seguito a controlli ed approfondimenti interni, è risultata inferiore a quanto dichiarato in etichetta.

Pertanto, l’azienda A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., ha ritenuto doveroso procedere con il ritiro dei suddetti lotti. Fermo che la quantità inferiore rispetto al dichiarato (1 mg) della Luteina nella singola compressa, NON comporta alcun rischio o danno per la salute dei consumatori, l’azienda raccomanda di sospendere immediatamente la dispensazione dei lotti incriminati dell’integratore alimentare SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO UOMO 60+ e SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO DONNA 60+.

La non conformità analitica sopra descritta riguarda esclusivamente le formulazioni in compresse di SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO UOMO 60+ e SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO DONNA 60+, nei lotti sopra indicati, e non le formulazioni di SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO UOMO e SUSTENIUM BIORITMO 3 MULTIVITAMINICO DONNA, che pertanto rimangono regolarmente in commercio. L’azienda resta a disposizione per ogni chiarimento o necessità.