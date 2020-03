“Meravigliosa conquista” è l’iniziativa musicale di giovani del soveratese

“Meravigliosa conquista” è il nome dell’iniziativa che lanciano Gabriele Francavilla e Antongiulio Iorfida tramite la MVM Rec Studio – Associazione Musicale.

“Dacci un tuo pensiero, una frase, anche solo una parola, del momento che stiamo attraversando. Che sia profondo, intimo, o superficiale, ma che sia ciò che senti. Raccoglieremo tutto questo e proveremo a trasformarlo in musica. E quando tutto sarà finito, ciò che abbiamo sempre avuto, ma che abbiamo dato per scontato, suonerà invece come una MERAVIGLIOSA CONQUISTA.” Così presentano l’iniziativa questi giovani del Soveratese

Puoi scrivere i tuoi pensieri nelle loro poste private o commentando i loro post su Facebook. Raccoglieranno ogni vostro pensiero fino al 3 Aprile.

Aiutali a condividere questa stupenda iniziativa che presto diventerà musica, la musica di tutti noi.