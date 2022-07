Mercoledì 13 Luglio “Evento Naturium”, giovani protagonisti al Parco Scolacium

Visita al sito archeologico e momento di riflessione, ispirati dalle preziose vestigia di un antico e luminoso passato

Giovani grandi protagonisti della giornata culturale “Naturium” di mercoledì 13 luglio. Appuntamento alle ore 10 al Parco Scolacium di Borgia (località Roccelletta). I partecipanti che nel frattempo si saranno prenotati, telefonando al 339.7624168, verranno accompagnati in visita gratuita al sito archeologico, con la guida e il commento del prof. Francesco Pungitore (giornalista, docente di Filosofia e portavoce del progetto culturale Naturium).

L’escursione precederà il momento più importante dell’iniziativa, dedicato alla riflessione e al dialogo. Immersi nella splendida natura del Parco e ispirati dalle preziose vestigia di un antico e luminoso passato, saranno ragazze e ragazzi a esprimere e condividere le proprie idee sui tanti temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni.

L’attualità sempre più complessa e carica di incertezze (pandemia, guerra), le difficoltà educative, le prospettive del presente, le incognite sugli orizzonti futuri: scenari con cui si confrontano quotidianamente tutti gli adolescenti che si affacciano, spesso con timore e sfiducia, al mondo del lavoro e dell’università.

“Ai giovani vanno dati spazio e voce per trovare, loro stessi, quei significati capaci di dare senso al loro impegno nella vita – spiega una nota di Naturium. – Crediamo in queste occasioni di incontro perché servono anche per creare comunità, manifestare valori e positività in un tempo che ci impone di ritornare ai fondamentali: la bellezza, l’umanità, la socialità, le relazioni”. Gli adulti presenti saranno lì solo per ascoltare perché è dei giovani, della loro energia, della loro capacità di innovazione e cambiamento, che oggi il mondo sembra avere più bisogno. A tutti i partecipanti, gadget in omaggio: cappellino e maglietta evento.